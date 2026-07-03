Η απατηλή λάμψη των Μίλερ: Από το πολυτελές λαϊφστάιλ και ένα ειδύλλιο σαν παραμύθι, στα χρέη και την αυτοκτονία
MARIE CLAIRE

Η απατηλή λάμψη των Μίλερ: Από το πολυτελές λαϊφστάιλ και ένα ειδύλλιο σαν παραμύθι, στα χρέη και την αυτοκτονία

Ο μεγιστάνας των κτηματομεσιτικών, Brandon Miller, αυτοκτόνησε μετά από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αφήνοντας στην influencer σύζυγό του, Candice, τεράστια χρέη

Η απατηλή λάμψη των Μίλερ: Από το πολυτελές λαϊφστάιλ και ένα ειδύλλιο σαν παραμύθι, στα χρέη και την αυτοκτονία
Το ζευγάρι του κτηματομεσίτη Brandon Miller και της influencer συζύγου του, Candice, που θα γινόταν γνωστό ως οι Miller, είχε μια αξιοζήλευτη ζωή στα social media. Ακόμα και οι πιο κοντινοί τους σοκαρίστηκαν από την απόφαση του συζύγου να δώσει τέλος στη ζωή του. Ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του ήταν σε διακοπές, το καλοκαίρι του 2024, ο 43χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός μέσα στην Porsche του.

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