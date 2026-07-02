Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών δημιούργησε ένα έργο που μας προσκαλεί να δούμε το κρητικό τοπίο μέσα από χιλιάδες οπτικές
Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών δημιούργησε ένα έργο που μας προσκαλεί να δούμε το κρητικό τοπίο μέσα από χιλιάδες οπτικές
Το «Chronotopia» των Caitlind r.c. Brown και Wayne Garrett, που τιμήθηκε με το Βραβείο Τέχνης 2026 του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, προσφέρει μια εμβυθιστική εμπειρία μεταξύ πρασίνου, θάλασσας και ανοιχτού ορίζοντα
Στη φυσική ο χωροχρόνος είναι το μαθηματικό μοντέλο που ενώνει τον χώρο και τον χρόνο σε μία συνέχεια. Ο χρόνος συνήθως ερμηνεύεται ως η τέταρτη διάσταση.
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