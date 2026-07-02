Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών δημιούργησε ένα έργο που μας προσκαλεί να δούμε το κρητικό τοπίο μέσα από χιλιάδες οπτικές
MARIE CLAIRE

Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών δημιούργησε ένα έργο που μας προσκαλεί να δούμε το κρητικό τοπίο μέσα από χιλιάδες οπτικές

Το «Chronotopia» των Caitlind r.c. Brown και Wayne Garrett, που τιμήθηκε με το Βραβείο Τέχνης 2026 του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, προσφέρει μια εμβυθιστική εμπειρία μεταξύ πρασίνου, θάλασσας και ανοιχτού ορίζοντα

Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών δημιούργησε ένα έργο που μας προσκαλεί να δούμε το κρητικό τοπίο μέσα από χιλιάδες οπτικές
Στη φυσική ο χωροχρόνος είναι το μαθηματικό μοντέλο που ενώνει τον χώρο και τον χρόνο σε μία συνέχεια. Ο χρόνος συνήθως ερμηνεύεται ως η τέταρτη διάσταση.

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