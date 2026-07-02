Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών δημιούργησε ένα έργο που μας προσκαλεί να δούμε το κρητικό τοπίο μέσα από χιλιάδες οπτικές

Στη φυσική ο χωροχρόνος είναι το μαθηματικό μοντέλο που ενώνει τον χώρο και τον χρόνο σε μία συνέχεια. Ο χρόνος συνήθως ερμηνεύεται ως η τέταρτη διάσταση.