Επιβεβαιώθηκε ότι ο Victor Yalom, γιος του κορυφαίου ψυχιάτρου Irvin Yalom, αυτοκτόνησε

Ο γιος του υπαρξιακού ψυχιάτρου Irvin Yalom, Victor, ψυχολόγος, ιδρυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Psychotherapy.net έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου του 2026, δίνοντας ο ίδιος τέλος στη ζωή του, έπειτα από μάχη με ψυχική ασθένεια, επιβεβαίωσε ο αδερφός του. Την είδηση, η οποία ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαίωσε 0 αδερφός του, Ben Yalom, πριν από λίγες ώρες.«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του γιου του Irvin Yalom και αδελφού μου, Victor Yalom. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την οικογένειά μας, αλλά και για τη μεγαλύτερη κοινότητα των ανθρώπων που τον γνώρισαν μέσα από το έργο του στο Psychotherapy.net. Ο Victor ήταν οραματιστής, καλλιτέχνης και άνθρωπος με ξεχωριστό χιούμορ. Σε διάφορες περιόδους της ζωής του πάλεψε με την ψυχική ασθένεια. Τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του υπήρξαν εξαιρετικά δημιουργικά και επιτυχημένα. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η ασθένειά του επιδεινώθηκε και τον Φεβρουάριο έδωσε τέλος στη ζωή του. Μας λείπει βαθιά. Κρατήστε τους ανθρώπους που αγαπάτε όσο πιο κοντά σας γίνεται», έγραψε σε σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μοιράστηκε και η επίσημη σελίδα του πατέρα του στο Instagram.