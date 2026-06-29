Ταξίδι στην Αθήνα: Ανάμεσα στους ασφαλέστερους προορισμούς για γυναίκες στον κόσμο

Μετά από συνεντεύξεις με 24 χιλιάδες ανθρώπους σε 150 πόλεις παγκοσμίως, το «Time Out» εξέδωσε για δέκατη χρονιά τον κατάλογο με τους πιο αξιόλογους προορισμούς για τη φετινή σεζόν. Ανάμεσά τους η Αθήνα, με ειδική αναφορά, σε ξεχωριστή λίστα, στο Παγκράτι ως μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Ευρώπης. Στην εκπνοή του 2025 η Αθήνα αναδείχθηκε στα διεθνούς κύρους World Travel Awards ως κορυφαίος παγκόσμιος πολιτιστικός προορισμός και κορυφαίος προορισμός τύπου «city break». Όμως, οι πιο απροσδόκητες διακρίσεις, που αντανακλούν τις τάσεις του διεθνούς τουρισμού, είναι άλλες. Η Αθήνα κατετάγη μεταξύ των 20 ασφαλέστερων πρωτευουσών για γυναίκες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους σε διεθνή τουριστική έρευνα της λονδρέζικης εταιρείας Good Travel Management, ενώ η Ελλάδα μπήκε στον πιο πρόσφατο κατάλογο του «Time Out» με τις καλύτερες χώρες για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες.