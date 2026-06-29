Ταξίδι στην Αθήνα: Ανάμεσα στους ασφαλέστερους προορισμούς για γυναίκες στον κόσμο
Ταξίδι στην Αθήνα: Ανάμεσα στους ασφαλέστερους προορισμούς για γυναίκες στον κόσμο
Οι διακρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Σχετικά πρόσφατα, το διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικό «Time Out» κατέταξε την Αθήνα μεταξύ των καλύτερων προορισμών για το 2026. Ομως, οι παίκτες της αγοράς ξέρουν ότι το τουριστικό κοινό αλλάζει και μαζί οι επισκέπτες της πόλης, τα κριτήρια και οι επιθυμίες τους
Μετά από συνεντεύξεις με 24 χιλιάδες ανθρώπους σε 150 πόλεις παγκοσμίως, το «Time Out» εξέδωσε για δέκατη χρονιά τον κατάλογο με τους πιο αξιόλογους προορισμούς για τη φετινή σεζόν. Ανάμεσά τους η Αθήνα, με ειδική αναφορά, σε ξεχωριστή λίστα, στο Παγκράτι ως μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Ευρώπης. Στην εκπνοή του 2025 η Αθήνα αναδείχθηκε στα διεθνούς κύρους World Travel Awards ως κορυφαίος παγκόσμιος πολιτιστικός προορισμός και κορυφαίος προορισμός τύπου «city break». Όμως, οι πιο απροσδόκητες διακρίσεις, που αντανακλούν τις τάσεις του διεθνούς τουρισμού, είναι άλλες. Η Αθήνα κατετάγη μεταξύ των 20 ασφαλέστερων πρωτευουσών για γυναίκες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους σε διεθνή τουριστική έρευνα της λονδρέζικης εταιρείας Good Travel Management, ενώ η Ελλάδα μπήκε στον πιο πρόσφατο κατάλογο του «Time Out» με τις καλύτερες χώρες για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα