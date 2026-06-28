Τι φόρεσαν οι διάσημες καλεσμένες στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα

Το wedding season έχει ξεκινήσει δυναμικά και ένας από τους γάμους που έχουν συζητηθεί περισσότερο φέτος ήταν εκείνος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στην Πλάκα, το ζευγάρι επέλεξε την Πάρο για μια ξεχωριστή τελετή ανταλλαγής όρκων, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους και συγγενείς.Για τη σημαντική αυτή ημέρα, η Αθηνά Οικονομάκου φόρεσε μια custom δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη. Το mini νυφικό από δαντέλα, με διακριτικές διαφάνειες και κορσέ, κινήθηκε στη φιλοσοφία του naked dress, ενώ το αέρινο πέπλο ολοκλήρωσε το bridal look.Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz, τα οποία μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά στα social media.