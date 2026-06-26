Σκασμένες φτέρνες το καλοκαίρι; Τα προϊόντα που θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε ξανά απαλά πόδια
MARIE CLAIRE

Σκασμένες φτέρνες το καλοκαίρι; Τα προϊόντα που θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε ξανά απαλά πόδια

Γιατί η σωστή περιποίηση των ποδιών δεν σταματά στο πεντικιούρ.

Σκασμένες φτέρνες το καλοκαίρι; Τα προϊόντα που θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε ξανά απαλά πόδια
Το καλοκαίρι τα σανδάλια βγαίνουν από την ντουλάπα, όμως το ίδιο συμβαίνει και με ένα συχνό πρόβλημα που πολλές από εμάς αντιμετωπίζουμε. Οι σκασμένες φτέρνες και η ξηρότητα στα πέλματα. Μετά από μήνες μέσα σε κλειστά παπούτσια, η επιδερμίδα χρειάζεται λίγη παραπάνω φροντίδα για να γίνει ξανά απαλή. Ευτυχώς, με μερικές απλές κινήσεις μπορούμε να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.

 
 
Ενυδάτωση πρωί και βράδυ

Η πιο σημαντική κίνηση είναι η καθημερινή ενυδάτωση. Οι φτέρνες έχουν πιο παχύ δέρμα και χάνουν εύκολα την υγρασία τους, γι’ αυτό μια εφαρμογή κρέμας μόνο περιστασιακά δεν είναι αρκετή.
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