Όταν η φροντίδα του δέρματος περνά στην υποστήριξη: Το όραμα του Αγκαλιά-ΖΩ που γίνεται πράξη μέσω της La Roche – Posay

Ηυποστηρικτική φροντίδα και η φροντίδα του δέρματος αποτελούν σημαντικά κομμάτια της ογκολογικής διαδρομής, καθώς οι επιπτώσεις των θεραπειών επηρεάζουν όχι μόνο το σώμα και την ψυχολογία των ασθενών, αλλά και την καθημερινότητά τους.Με αφορμή τη συμπλήρωση σχεδόν 15 χρόνων παγκόσμιας δέσμευσης στην υποστηρικτική φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με καρκίνο, η La Roche-Posay παρουσιάζει τα ευρήματα νέας διεθνούς έρευνας που αναδεικνύει τον αντίκτυπο των δερματικών παρενεργειών στη σωματική και ψυχική ευεξία.Στην Ελλάδα, η συνεργασία της με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ ενισχύει δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης, από δωρεάν δερματολογικούς ελέγχους σε ακριτικές περιοχές έως προγράμματα φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς.Με αφορμή τη νέα αυτή έρευνα και την κοινή δράση των δύο συνεργατών μιλήσαμε με την Όλγα Λιοντοπούλου, Διευθύντρια του Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ και τη Μαριάννα Χαντάντ, Brand Director της La Roche-Posay, για τη σημασία της υποστηρικτικής φροντίδας, τις ανάγκες που παραμένουν αόρατες και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η σωστή ενημέρωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.