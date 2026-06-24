Η Ριζ Γουίδερσπουν εμφανίστηκε με τον γιο της στην πρεμιέρα του «Elle» - Η ομοιότητα με τον πατέρα του (εικόνες)
Η Ριζ Γουίδερσπουν εμφανίστηκε με τον γιο της στην πρεμιέρα του «Elle» - Η ομοιότητα με τον πατέρα του (εικόνες)
Ο Deacon Phillippe άνετος μπροστά στις κάμερες
ΗReese Witherspoon περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας σειράς Elle έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Deacon Phillippe.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, με τη βραβευμένη ηθοποιό να επιλέγει ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα με κορσέ και sweetheart ντεκολτέ, αποτίοντας φόρο τιμής στην αισθητική της πιο εμβληματικής ηρωίδας, Elle Woods.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, με τη βραβευμένη ηθοποιό να επιλέγει ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα με κορσέ και sweetheart ντεκολτέ, αποτίοντας φόρο τιμής στην αισθητική της πιο εμβληματικής ηρωίδας, Elle Woods.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα