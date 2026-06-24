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Η Ριζ Γουίδερσπουν εμφανίστηκε με τον γιο της στην πρεμιέρα του «Elle» - Η ομοιότητα με τον πατέρα του (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Η Ριζ Γουίδερσπουν εμφανίστηκε με τον γιο της στην πρεμιέρα του «Elle» - Η ομοιότητα με τον πατέρα του (εικόνες)

Ο Deacon Phillippe άνετος μπροστά στις κάμερες

Η Ριζ Γουίδερσπουν εμφανίστηκε με τον γιο της στην πρεμιέρα του «Elle» - Η ομοιότητα με τον πατέρα του (εικόνες)
ΗReese Witherspoon περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας σειράς Elle έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Deacon Phillippe.

 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, με τη βραβευμένη ηθοποιό να επιλέγει ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα με κορσέ και sweetheart ντεκολτέ, αποτίοντας φόρο τιμής στην αισθητική της πιο εμβληματικής ηρωίδας, Elle Woods.

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