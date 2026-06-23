Τα αγαπημένα μας χτενίσματα με πρωταγωνιστή ένα κλάμερ

Γιατί είναι το πιο stylish και ταυτόχρονα βολικό αξεσουάρ της σεζόν για τα μαλλιά.



Αποκλείεται να μην έχετε ήδη καταλάβει πως οι τάσεις των περασμένων δεκαετιών – πιο συγκεκριμένα των 90s και 00s – έχουν κάνει δυναμικό comeback, τόσο στη μόδα όσο και στην ομορφιά. Μία διαδικτυακή βόλτα σε Instagram ή pinterest είναι αρκετή για να σας πείσει, αφού τα scrunchies, τα τσιμπιδάκια και οι στέκες είναι παντού.







Στη λίστα αυτή δεν θα μπορούσε φυσικά να μην βρίσκεται το κλασικό κλάμερ, το οποίο ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από την καθημερινότητά μας, αφού οι περισσότερες το χρησιμοποιούσαμε και την τελευταία δεκαετία μέσα στο σπίτι. Μόνο που το κλάμερ δεν είναι πλέον οι πιτζάμες των μαλλιών, αφού έχει αναβαθμιστεί και κυκλοφορεί σε τέλεια σχέδια και με εντυπωσιακά prints. Τα κλάμερ που θα δείτε τώρα στην αγορά είναι τόσο όμορφα που σίγουρα δεν τους αξίζει να προορίζονται για χτενίσματα μόνο εντός σπιτιού, ενώ οι επιλογές που προσφέρουν για χτενίσματα είναι αμέτρητες.

23.06.2026, 14:00