Νάνσι Γκάθρι: Νεκρή η εξαφανισμένη μητέρα της δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι;
Νάνσι Γκάθρι: Νεκρή η εξαφανισμένη μητέρα της δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι;
Το σημείωμα που φέρεται να συνδέεται με τη μυστηριώδη υπόθεση
Η Nancy Guthrie, η μητέρα της δημοσιογράφου Savannah Guthrie, που αγνοείται από τον Φεβρουάριο, φέρεται να είναι νεκρή, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα που μίλησαν στο CNN. Καθοριστικό στοιχείο ήταν ένα εκβιαστικό σημείωμα που ζητούσε ως λύτρα εκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησε ένα δεύτερο, όπου οι φερόμενοι ως απαγωγείς ανέφεραν ότι πέθανε λίγο μετά την απαγωγή της – παρόλο που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν ήταν στις προθέσεις τους να τη σκοτώσουν.
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