Άφησες τον αλγόριθμο να αποφασίσει την «προσωπικότητά» σου;

Πώς βρίσκουμε τον εαυτό μας; Μέχρι πρότινος, μέσα από διαρκή ανακάλυψη, νέα ερεθίσματα, σκέψεις, εμπειρίες, συνομιλίες. Κάποιοι θα πουν πως ίσως δεν τον βρουν και ποτέ. Κάποιοι πως η χαρά της εξερεύνησης αρκεί. Όλα αυτά, μέχρι πρότινος.Τα social media επιχειρούν να κάνουν και αυτή την πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης πιο απλή, πιο φλατ, πιο συναλλακτική ή, αλλιώς, νεκρή. Παρουσιάζουν κάποιες προσωπικότητες ή αρχέτυπα και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις εσύ είναι να επιλέξεις. Σου αρέσει το Clean Girl; Πιες matcha και πιάσε τα μαλλιά σου μια sleek αλογοουρά. Η Coastal Grandmother; Πήγαινε στις παραλίες και φόρα φορέματα που μοιάζουν παλιομοδίτικα αλλά είναι μέρος της περσόνας, οπότε ταυτοχρόνως παραμένουν και κάπως σύγχρονα. Quiet Luxury; Μπεζ, μπεζ και μπεζ ακόμα και αν τίποτα δεν είναι στην πραγματικότητα πολυτελές. Μαζί με την «αισθητική» αγοράζεις ολόκληρο πακέτο. Τις συνήθειες, τη ντουλάπα, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα.Μη τυχόν και κάνεις πιλάτες – αλλά αντί για μάτσα πιεις κρασί – και αντί για skincare night routine, ξενυχτήσεις, ο αλγόριθμος θα μπερδευτεί! Πού θα σε κατατάξει; Πού θα κατατάξεις τον εαυτό σου; Αν δεν είσαι στο wellness era σου, βρες κάποιο άλλο πακέτο, αλλά, όχι πολλά μαζί, όχι ανθρώπινα, διερευνητικά, πολυσχιδή. Το flat είναι εύκολο, η ομογενοποίηση ακόμα περισσότερο.