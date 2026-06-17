Wanderlove: Το trend στις σχέσεις του καλοκαιριού γίνεται όλο και πιο δημοφιλές

Αν γνωρίζετε τον όρο wanderlust, που περιγράφει την έντονη επιθυμία για ταξίδια, ήρθε η ώρα να μάθετε και το wanderlove.Πρόκειται για μια τάση στις γνωριμίες που συνδέεται με τα ταξίδια και αφορά τις ρομαντικές ή ερωτικές σχέσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σύμφωνα με την εφαρμογή γνωριμιών Bumble, όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να γνωρίσουν κάποιον ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε για μια σύντομη περιπέτεια είτε για κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε πιο σοβαρή σχέση.Η τάση δεν είναι καινούργια. Ο όρος εμφανίστηκε το 2022 ως μια απλή πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια, ωστόσο φαίνεται πως το 2026 γνωρίζει τη μεγαλύτερη απήχησή του.