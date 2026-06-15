Εργάζεται σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων: Ποιο είναι εκείνο που κάνει περισσότερο εντύπωση στους άνδρες με τους οποίους συνεργάζεται

Σε έναν κόσμο στον οποίο ορισμένα επαγγέλματα συνεχίζουν να θεωρούνται «ανδρικές υποθέσεις», υπάρχουν γυναίκες που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο, αδιαφορώντας για στερεότυπα και προκαταλήψεις. Από τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τα εργοτάξια μέχρι τα φορτηγά και τα καράβια, γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών μιλούν για τη δουλειά τους, τις δυσκολίες, τις αμφισβητήσεις αλλά και την αγάπη για αυτό που κάνουν. Κοινό στοιχείο όλων είναι η επιθυμία να ασχοληθούν με κάτι που πραγματικά τις γεμίζει. Αυτές είναι οι ιστορίες τους.

Η «αγγαρεία» που μετατράπηκε σε επαγγελματική αγάπη

Οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω και εργάζονται ή εργάζονταν σε οικογενειακές επιχειρήσεις απαντούν πάντα ένα πράγμα όταν τους ρωτώ πώς είναι η συνεργασία και η συνύπαρξη με δικούς τους ανθρώπους στον επαγγελματικό χώρο: «Μακριά κι αγαπημένοι». Για τη Δήμητρα Αγγελή αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να ξεκίνησε να εργάζεται στο κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων του πατέρα της στην Αθήνα, αφού τελείωσε τις σπουδές της στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μέχρι να βρει κάτι άλλο, μα πλέον όχι μόνο μπορεί να εξυπηρετήσει τους πιο παράξενους πελάτες, αλλά και να «λύσει» αυτοκίνητα και να ξεχωρίσει ανταλλακτικά για κάθε σημείο του αμαξώματος ή της μηχανής.

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