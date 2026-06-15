Στην Αθήνα η Chiara Ferragni – Το άνετο σύνολο που επέλεξε για την άφιξή της στο αεροδρόμιο

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Chiara Ferragni. Η Ιταλίδα επιχειρηματίας επισκέφθηκε τη χώρα μας για επαγγελματικούς λόγους, καθώς όπως αποκάλυψε σε story της στο Instagram, ετοιμάζει τη νέα της διαφημιστική καμπάνια, η οποία θα γυριστεί εδώ.Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ο φωτογραφικός φακός την αποθανάτισε με ένα άνετο σύνολο, το οποίο συνέθεταν ένα denim παντελόνι, ένα λευκό tank top- τάση που παραμένει εδώ και χρόνια δημοφιλής- και ένα λευκό πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι γκρι Birkenstock Bostons, ένα στυλ που πρωταγωνιστεί στα street style newsroom και στα social media όλο το καλοκαίρι.