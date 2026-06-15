Στην Αθήνα η Chiara Ferragni – Το άνετο σύνολο που επέλεξε για την άφιξή της στο αεροδρόμιο
Στην Αθήνα η Chiara Ferragni – Το άνετο σύνολο που επέλεξε για την άφιξή της στο αεροδρόμιο
Όπως αποκάλυψε σε story της βρέθηκε στη χώρα μας για 24 ώρες και επαγγελματικούς λόγους.
Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Chiara Ferragni. Η Ιταλίδα επιχειρηματίας επισκέφθηκε τη χώρα μας για επαγγελματικούς λόγους, καθώς όπως αποκάλυψε σε story της στο Instagram, ετοιμάζει τη νέα της διαφημιστική καμπάνια, η οποία θα γυριστεί εδώ.
Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ο φωτογραφικός φακός την αποθανάτισε με ένα άνετο σύνολο, το οποίο συνέθεταν ένα denim παντελόνι, ένα λευκό tank top- τάση που παραμένει εδώ και χρόνια δημοφιλής- και ένα λευκό πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι γκρι Birkenstock Bostons, ένα στυλ που πρωταγωνιστεί στα street style newsroom και στα social media όλο το καλοκαίρι.
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Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ο φωτογραφικός φακός την αποθανάτισε με ένα άνετο σύνολο, το οποίο συνέθεταν ένα denim παντελόνι, ένα λευκό tank top- τάση που παραμένει εδώ και χρόνια δημοφιλής- και ένα λευκό πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι γκρι Birkenstock Bostons, ένα στυλ που πρωταγωνιστεί στα street style newsroom και στα social media όλο το καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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