Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Για τρία ζώδια η εβδομάδα από 15 έως 21 Ιουνίου ήρθε η ώρα να πιστέψουν στις δυνάμεις και τις γνώσεις τους. Η Αφροδίτη στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό την Τετάρτη 17 Ιουνίου, δημιουργώντας μια ενέργεια πάθους να απολαύσετε τη ζωή σας. Αφήστε τον εαυτό σας να δει τα πράγματα όπως θα θέλατε να είναι, γνωρίζοντας ότι η ζωή έχει τον τρόπο της να συμβαδίζει με τη φαντασία σας. Το ταξίδι σας μπορεί να ανακατευθυνθεί προς ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία, αντί για μακρινές εμπειρίες. Όμως, καθώς η εποχή του Καρκίνου ξεκινά την Κυριακή 21 Ιουνίου, μια αίσθηση ηρεμίας κατακλύζει τη ζωή σας.