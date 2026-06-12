Το χόμπι που συνεχίζει να απολαμβάνει ο πρίγκιπας William, παρά τη μεγάλη φοβία της Kate Middleton

Οπρίγκιπας William αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να ασχολείται με ένα χόμπι υψηλής ταχύτητας, το οποίο δεν ενθουσιάζει καθόλου την Kate Middleton.Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας μίλησε για την αγάπη του στις μοτοσικλέτες κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον οργανισμό Norfolk Blood Bikes, στο πλαίσιο σειράς υποχρεώσεων που πραγματοποίησε στην περιοχή την Πέμπτη 11 Ιουνίου.Καθώς παρατηρούσε μια σειρά από μοτοσικλέτες του οργανισμού, ο πρίγκιπας William παραδέχθηκε: «Λατρεύω τις μηχανές. Ακόμη οδηγώ πού και πού, διακριτικά. Μεταμφιεσμένος».Ο οργανισμός Norfolk Blood Bikes επιτελεί σημαντικό έργο, μεταφέροντας αίμα, πλάσμα, αιμοπετάλια, δείγματα, εμβόλια και άλλα επείγοντα ιατρικά υλικά σε νοσοκομεία της περιοχής του Norfolk, όπου ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton διαθέτουν την εξοχική κατοικία τους, Anmer Hall.Το ζευγάρι είχε μάλιστα συνεισφέρει οικονομικά στην αγορά ενός νέου αυτοκινήτου για τον οργανισμό το 2025. Το όχημα ονομάστηκε «Prince William» και παρουσιάστηκε επίσημα από τον ίδιο την Πέμπτη. 12 Ιουνίου.