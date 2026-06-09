«Ήθελα να γίνω γιατρός αλλά πλέον συνειδητοποιώ ότι θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος»: Τα όνειρα της νέας γενιάς αλλάζουν
MARIE CLAIRE

«Ήθελα να γίνω γιατρός αλλά πλέον συνειδητοποιώ ότι θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος»: Τα όνειρα της νέας γενιάς αλλάζουν

Στην εποχή του AI

«Ήθελα να γίνω γιατρός αλλά πλέον συνειδητοποιώ ότι θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος»: Τα όνειρα της νέας γενιάς αλλάζουν
Xιλιάδες γονείς αγωνιούν, αυτές τις μέρες, αν το παιδί τους θα περάσει, στις πανελλήνιες εξετάσεις, σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Στο μεταξύ, στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Καλιφόρνια, την έδρα των ΑΙ επιχειρήσεων, αναδύεται μια τάση προς εντελώς διαφορετική κατεύθυνση: η πολιτεία επενδύει στις χειρωνακτικές εργασίες.

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