Πήγαμε στην έκθεση της Tilda Swinton στην Αθήνα: Γιατί η Kérastase είναι ο ιδανικός συνομιλητής της

Υπάρχουν εκθέσεις που τις επισκέπτεσαι από περιέργεια και άλλες που σε τραβούν επειδή υπόσχονται κάτι πιο προσωπικό. Η Ongoing της Tilda Swinton ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Βρεθήκαμε τις τελευταίες ημέρες στο Onassis Ready, εκεί όπου φιλοξενείται μέχρι τις 28 Ιουνίου η έκθεση Ongoing της Tilda Swinton, και αυτό που καταλάβαμε σχεδόν από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν πρόκειται για μια κλασική έκθεση. Είναι μια πιο προσωπική, βιωματική εμπειρία που χαρτογραφεί τη δημιουργική διαδρομή μιας γυναίκας που εδώ και δεκαετίες ακολουθεί τον δικό της δρόμο, αισθητικά, καλλιτεχνικά και προσωπικά.