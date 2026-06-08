ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, 112 στους κατοίκους: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Πήγαμε στην έκθεση της Tilda Swinton στην Αθήνα: Γιατί η Kérastase είναι ο ιδανικός συνομιλητής της
MARIE CLAIRE

Πήγαμε στην έκθεση της Tilda Swinton στην Αθήνα: Γιατί η Kérastase είναι ο ιδανικός συνομιλητής της

Η έκθεση Ongoing στο Onassis Ready είναι μια εμπειρία γύρω από την ταυτότητα, την εικόνα και την αυθεντική έκφραση.

Πήγαμε στην έκθεση της Tilda Swinton στην Αθήνα: Γιατί η Kérastase είναι ο ιδανικός συνομιλητής της
Υπάρχουν εκθέσεις που τις επισκέπτεσαι από περιέργεια και άλλες που σε τραβούν επειδή υπόσχονται κάτι πιο προσωπικό. Η Ongoing της Tilda Swinton ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Βρεθήκαμε τις τελευταίες ημέρες στο Onassis Ready, εκεί όπου φιλοξενείται μέχρι τις 28 Ιουνίου η έκθεση Ongoing της Tilda Swinton, και αυτό που καταλάβαμε σχεδόν από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν πρόκειται για μια κλασική έκθεση. Είναι μια πιο προσωπική, βιωματική εμπειρία που χαρτογραφεί τη δημιουργική διαδρομή μιας γυναίκας που εδώ και δεκαετίες ακολουθεί τον δικό της δρόμο, αισθητικά, καλλιτεχνικά και προσωπικά.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης