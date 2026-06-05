H Bvlgari επαναφέρει τον συνδυασμό πολύτιμου χρυσού και βιομηχανικού ατσαλιού στις signature συλλογές της
MARIE CLAIRE

H Bvlgari επαναφέρει τον συνδυασμό πολύτιμου χρυσού και βιομηχανικού ατσαλιού στις signature συλλογές της

Με νέες δημιουργίες στις σειρές B.zero1 και Tubogas, ο οίκος αναβιώνει ένα από τα πιο πρωτοποριακά κεφάλαια της ιστορίας του.

H Bvlgari επαναφέρει τον συνδυασμό πολύτιμου χρυσού και βιομηχανικού ατσαλιού στις signature συλλογές της
Από τη δεκαετία του ’70, όταν η διάθεση για πειραματισμό άρχισε να επηρεάζει και τον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας, η Bvlgari τόλμησε να εισαγάγει ένα υλικό σχεδόν αδιανόητο για την εποχή: το ατσάλι. Συνδεδεμένο περισσότερο με τη βιομηχανία και τη λειτουργικότητα παρά με την πολυτέλεια, το ατσάλι βρέθηκε σε δημιουργικό διάλογο με τον χρυσό, σε μια αντίθεση που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της αισθητικής του ρωμαϊκού οίκου.

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