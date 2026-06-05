H Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λινό σύνολό της με μια μία από τις πιο δημοφιλείς τσάντες των 00s
H Αν Χάθαγουεϊ συμπλήρωσε το λινό σύνολό της με μια μία από τις πιο δημοφιλείς τσάντες των 00s
H ηθοποιός απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα look ιδανικό για την εποχή.
H ηθοποιός απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα look ιδανικό για την εποχή.
Μετά την έντονη περίοδο των τελευταίων μηνών, με τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και την προώθηση του The Devil Wears Prada 2, η Anne Hathaway φαίνεται πως επιστρέφει στους πιο χαλαρούς ρυθμούς του καλοκαιριού. H ηθοποιός απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα look που απέδειξε ότι η άνεση μπορεί να είναι εξίσου stylish.
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