Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Η παράκληση της οικογένειας
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα την παρουσιάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Στο Μεσολλόγγι και το χωριό Ελληνικό, τον τόπο καταγωγής της, γίνεται αυτή την ώρα η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.

 
 
Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στην πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 56 της χρόνια.  Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, έφτασε στον προαύλιο χώρο, περπατώντας χέρι χέρι με τη 17χρονη κόρη του, Βικτώρια. Η μητέρα της εκλιπούσας, Σπυριδούλα Μαστροκώστα, δεν μπορούσε να κρύψει την έντονη συγκίνησή της φωνάζοντας μόλις έφτασε το φέρετρο στην εκκλησία: «Καλώς το λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού.  Άγγελε μου».

