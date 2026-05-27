Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Η παράκληση της οικογένειας

Στο Μεσολλόγγι και το χωριό Ελληνικό, τον τόπο καταγωγής της, γίνεται αυτή την ώρα η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στην πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 56 της χρόνια. Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, έφτασε στον προαύλιο χώρο, περπατώντας χέρι χέρι με τη 17χρονη κόρη του, Βικτώρια. Η μητέρα της εκλιπούσας, Σπυριδούλα Μαστροκώστα, δεν μπορούσε να κρύψει την έντονη συγκίνησή της φωνάζοντας μόλις έφτασε το φέρετρο στην εκκλησία: «Καλώς το λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού. Άγγελε μου».