«Από το καλημέρα στο αντίο»: Αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του Emily in Paris

Το τέλος στις περιπέτειες της αγαπημένης Emily, που ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στο Παρίσι, ταξίδεψε στη Ρώμη και την Ελλάδα για να μας χαρίσει μοναδικές εικόνες, φαίνεται πως πλησιάζει.Η Lily Collins, μέσω του Instagram και της επίσημης σελίδας της σειράς, ανακοίνωσε ότι έπειτα από έξι σεζόν, το Emily In Paris, δεν θα συνεχίσει. «Από την καλημέρα στο αντίο. Έπειτα από έξι χρόνια, πολλές πόλεις και αμέτρητες αναμνήσεις, η τελευταία σεζόν έφτασε – και υπόσχεται να είναι ένα τέλος που δεν θα ξεχάσετε», γράφει η λεζάντα δίπλα στο video, με την ηθοποιό να συμπληρώνει ότι «όλοι οι συντελεστές δουλεύουν με την καρδιά τους για να σας παραδώσουν τη σεζόν που τώρα γυρίζεται. Ανυπομονώ για να ζήσετε τη μαγεία που ετοιμάζουμε και να γιορτάσετε μαζί μας την τελευταία σεζόν, πάντα με κομψότητα. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες και σας αγαπάμε. Στο επανιδείν».