Η σκυλίτσα που «πήρε πτυχίο» και η συγκινητική ιστορία της - Η viral στιγμή σε βίντεο
Σε πανεπιστήμιο του Τέξας

Ένα video που δείχνει τη συγκινητική στιγμή κατά την οποία ένα πανεπιστήμιο στο Τέξας απένειμε ένα «δίπλωμα» και σε έναν σκύλο-συνοδό, κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης το Σάββατο, 16 Μαΐου, έχει γίνει το νέο viral που συγκινεί το κοινό των social media.

 
 
Η απόφοιτη Makaela Muse και ο σκύλος της, η Sadie, περπάτησαν μαζί στη σκηνή του Texas Tech University, φορώντας ταιριαστές τηβέννους αποφοίτησης. Η Muse και η Sadie έλαβαν και οι δύο τα διπλώματά τους, με τη Sadie να διασχίζει τη σκηνή κρατώντας το «δίπλωμα» στο στόμα της, ενώ το κοινό ξεσπούσε σε χειροκροτήματα. Ο πρύτανης της προσέφερε ένα κόκκαλο δεμένο με κόκκινη κορδέλα.

«Μια ξεχωριστή λιχουδιά για το γλυκό σκυλάκι», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανάρτησή του στο Instagram.

