Η Νεφέλη Φασούλη για την εμπειρία της στη Νέα Υόρκη: «Το κοινό είναι μουσικόφιλο, αλλά στην Ελλάδα θα τραγουδήσει μαζί σου»

Είναι ένα από τα πρώτα ζεστά ανοιξιάτικα μεσημέρια του Μαΐου, από αυτά που σου υπενθυμίζουν ότι το καλοκαίρι και η ανέμελη διάθεσή του είναι προ των πυλών. Αφορμή για τη συζήτησή μας με τη Νεφέλη Φασούλη είναι οι μεγάλες καλοκαιρινές της συναυλίες, της 11ης Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών και της 2ας Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων· στο ενδιάμεσο θα συμμετάσχει στο line up της δεύτερης ημέρας του Helmos Mountain Festival vol.4Καθώς ακόμη και το κέντρο της Αθήνας ευωδιάζει από τις ανθισμένες νεραντζιές, τη ρωτώ πώς αισθάνεται που οι πιο ανέμελοι μήνες του χρόνου είναι μόλις μια ανάσα μακριά μας. «Έχω μπει σε διάθεση καλοκαιριού και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Ανοίγει κι η καρδιά μου όταν ανοίγει ο καιρός. To καλοκαιρινό set μου για τις ζωντανές εμφανίσεις είναι έτοιμο και παράλληλα έχω μπει στο studio. Με αφορμή ό,τι παίξαμε με την μπάντα μου τον χειμώνα, θα βγάλω πριν από το καλοκαίρι ένα τραγούδι, σε δική μου μουσική και στίχους, για να πάρει μπρος η θερινή περίοδος», μου απαντά. Και με αυτά τα νέα φαίνεται πως το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο μουσική και αισιόδοξη διάθεση.Πώς αντιλαμβάνεσαι την εξέλιξή σου μέσα στα χρόνια και τι προτιμάς να αναδεικνύεις πια;Έχει φύγει η σκέψη μου από τον χαρακτηρισμό «ωραία φωνή». Επειδή ξεκίνησα ως τέτοια κατάλαβα σιγά-σιγά ότι είχε αρχίσει να γίνεται κάποιου είδους βραχνάς το να με απασχολεί συνεχώς πόσο καλά θα τραγουδήσω. Προφανώς ακόμη με νοιάζει, αλλά με ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο να έρθει να με δει κάποιος για να βιώσει μια καλλιτεχνική εμπειρία, δηλαδή να φύγει με συναίσθημα και όχι με τη σκέψη αν πέτυχα τέλεια τα λαϊκά γυρίσματα. Υπό μία έννοια, προσπαθώ να κάνω λάθη.Είναι ενδιαφέρουσα παραδοχή η συγκεκριμένη γιατί νιώθω ότι πολλές φορές ακούμε άρτιες, αλλά άψυχες φωνές. Αυτό όμως που μας μένει είναι μια ερμηνεία που έχει προσωπική σφραγίδα.Ισχύει και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι που με συνδέει με τον κόσμο που με παρακολουθεί και έρχεται να με δει. Εννοείται ότι θέλουν να με ακούν να τραγουδάω καλά, αλλά δεν φτάνει αυτό, είναι μια πιο συνεκτική εμπειρία. Εκεί εστιάζω πια, στο πώς θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση.