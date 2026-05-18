Χαβιέ Μπαρδέμ: Kατηγόρησε τον Τραμπ και τον Πούτιν στις Κάννες - «Σκοτώνουν κόσμο για να δείξουν ποιος είναι μεγαλύτερος» (βίντεο)

Κλείσιμο

ΟJavier Bardem βρέθηκε στις Κάννες για την πρεμιέρα της νέας ταινίας The Beloved του Rodrigo Sorogoyen και μίλησε για την τοξική αρρενωπότητα, τη βία κατά των γυναικών αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή.Ο Ισπανός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ψυχολογική δραματική ταινία ως ένας βραβευμένος σκηνοθέτης με έντονα προβλήματα θυμού και εξαρτήσεων, σχολίασε πως το θέμα των «απόντων πατέρων» που επανέρχεται φέτος στο Φεστιβάλ Καννών συνδέεται άμεσα με βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις γύρω από την ανδρική κυριαρχία.«Είμαι 57 ετών και προέρχομαι από μια χώρα πατριαρχική, την Ισπανία, όπου κατά μέσο όρο δύο γυναίκες δολοφονούνται κάθε μήνα από πρώην συζύγους ή συντρόφους τους. Και κάπως αυτό το έχουμε κανονικοποιήσει. Λέμε “ναι, είναι φρικτό”. Μα είμαστε σοβαροί; Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή κάποιοι άνδρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν».Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνέδεσε την τοξική αρρενωπότητα με τη στάση ισχυρών πολιτικών ηγετών, κατονομάζοντας τον Donald Trump, τον Vladimir Putin και τον Benjamin Netanyahu.«Είναι η λογική του “το δικό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου και θα σας βομβαρδίσω όλους”. Πρόκειται για μια τοξική ανδρική συμπεριφορά που δημιουργεί χιλιάδες νεκρούς», είπε.Ο Javier Bardem σημείωσε πως θεωρεί θετικό το γεγονός ότι πλέον αυτές οι συζητήσεις γίνονται πιο ανοιχτά σε σχέση με το παρελθόν. Όπως είπε, πριν από 20 χρόνια αντίστοιχα ζητήματα δύσκολα αντιμετωπίζονταν ως κοινωνικό πρόβλημα. «Μιλάμε περισσότερο γι’ αυτά, ευτυχώς. Μιλάμε επειδή ξέρουμε περισσότερα. Πριν από 20 χρόνια αυτό δεν θα συνέβαινε».Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα τα media και τα social media, εκφράζοντας ανησυχία για την επιρροή τους στις νεότερες γενιές.«Υπάρχει αυξανόμενο μονοπώλιο στην πληροφορία. Τα σύντομα, λαϊκιστικά μηνύματα των social media επηρεάζουν βαθιά τους νέους και αυτό με ανησυχεί πολύ», δήλωσε.«Πρέπει οι νεότερες γενιές να συνεχίσουν να σκέφτονται κριτικά, να συγκρίνουν πληροφορίες και να αναλύουν. Διαφορετικά, οδηγούμαστε σε επικίνδυνη ριζοσπαστικοποίηση».