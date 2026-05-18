Κέιτ Μπλάνσετ: «Το #MeToo σκοτώθηκε πολύ γρήγορα»

Η Cate Blanchett είχε μια συζήτηση με τον δημοσιογράφο Didier Allouch στο 79ο Φεστιβάλ Καννών για τη φετινή διοργάνωση, στο πλαίσιο της οποίας σχολίασε ότι το κίνημα #MeToo «σκοτώθηκε πολύ γρήγορα». Να θυμίσουμε εδώ ότι η οσκαρική ηθοποιός, η οποία μάλιστα υπήρξε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ το 2018, είχε ηγηθεί ενός άτυπου κινήματος υποστήριξης των γυναικών στον κόσμο της έβδομης τέχνης, ανεβαίνοντας τα σκαλιά του Palais des Festivals μαζί με τις Kristen Stewart, Léa Seydoux, Ava DuVernay, Agnès Varda.