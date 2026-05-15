Αφγανιστάν: Οι γυναίκες γεννούν μόνες στο σπίτι - Απειλές σε γιατρούς που τις βοηθούν

Μια τραγωδία συνεχίζει να εκτυλίσσεται σιωπηρά στο Αφγανιστάν, με θύματα κυρίως τις γυναίκες και τα κορίτσια. Όπως αναφέρει η πλατφόρμα γυναικείας ενδυνάμωσης The Female Quotient, παραθέτοντας στοιχεία από την Guardian, τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), από τότε που απαγόρευσε το καθεστώς των Ταλιμπάν την αντισύλληψη, οι συνέπειες έχουν επεκταθεί πέρα από τον έλεγχο των γεννήσεων. Σε ολόκληρη τη χώρα οι γυναίκες έχουν χάσει την πρόσβαση στη φροντίδα της αναπαραγωγικής υγείας τους, μετά τον τοκετό, ακόμα και σε βασικές ιατρικές παροχές.