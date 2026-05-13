Είναι αυτό το τέλος του πληκτρολογίου και προτιμούν οι εργαζόμενοι πλέον τις φωνητικές εντολές;

Μια νέα τάση φαίνεται να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή της στους χώρους εργασίας, όπου αντί για τον γνώριμο ήχο των πλήκτρων, σε ορισμένα γραφεία αρχίζει να ακούγονται ψίθυροι – και δεν εννοούμε εκείνους της συναδέλφου που θέλει να τα ξέρει όλα.Οι εργαζόμενοι δεν πληκτρολογούν πλέον τα πάντα, αλλά μιλούν στον υπολογιστή τους. Και αυτή η νέα τάση ονομάζεται «voicepilling».Ο όρος έγινε viral, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, όταν ο επιχειρηματίας Reid Hoffman περιέγραψε τον εαυτό του ως voicepilled, υποστηρίζοντας ότι η χρήση της φωνής για αλληλεπίδραση με την τεχνολογία μπορεί να «ξεκλειδώσει» έναν εντελώς νέο τρόπο σκέψης και παραγωγικότητας.