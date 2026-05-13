Ο Τζέιμς Φράνκο στο Φεστιβάλ των Καννών με την Ιζαμπέλ Πακζάντ

Ο James Franco έκανε ακόμη μία εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Izabel Pakzad, με την οποία διατηρεί σχέση από το 2017.Το ζευγάρι παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας The Electric Kiss στις 12 Μαΐου, όπου ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε με θαυμαστές και συνομίλησε με τον Diego Luna πριν από την προβολή.Ο James Franco έχει μακρά ιστορία παρουσιών στο φεστιβάλ, καθώς είχε συμμετάσχει το 2013 με το As I Lay Dying, το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε, αλλά και με το The Little Prince το 2015. Εμφανίστηκε επίσης στο κόκκινο χαλί των Καννών και το 2024 και 2025.Η Izabel Pakzad, η οποία ασχολείται επίσης με την υποκριτική έχει συμμετάσχει σε αρκετές παραγωγές από το 2019, μεταξύ αυτών και στη σειρά The Deuce του συντρόφου της. Η πιο πρόσφατη δουλειά της είναι η ταινία Find Your Friends, την οποία έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί, με προγραμματισμένη κυκλοφορία στην πλατφόρμα Shudder στις 12 Ιουνίου. Για την παρουσία της στο Φεστιβάλ επέλεξε ένα μαύρο, μακρύ φόρεμα με σκίσιμο μέχρι τον μηρό.