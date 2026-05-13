Οι πιο cool και κομψές ιδέες για το πεντικιούρ του φετινού καλοκαιριού

Με το καλοκαίρι να μας κλείνει το μάτι σιγά σιγά, η στιγμή για την επιλογή του τέλειου χρώματος πεντικιούρ έχει φτάσει. Το πεντικιούρ μπορεί να μην συγκεντρώνει την ίδια προσοχή με το μανικιούρ, ωστόσο είναι μία από τις πιο απλές και ευχάριστες πινελιές αυτοφροντίδας που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας.Είτε επιλέγουμε να επισκεφτούμε κάποιον επαγγελματία είτε προτιμούμε να το κάνουμε στο σπίτι, τα σχέδια και οι αποχρώσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος υπόσχονται ένταση, φρεσκάδα και στυλ.Tips για τέλειο πεντικιούρ στο σπίτιΓια όσους προτιμούν το DIY πεντικιούρ, υπάρχουν μερικά βασικά βήματα που δεν πρέπει να παραλείπουμε:Καθαρισμός επωνυχίων: Το μυστικό ενός επαγγελματικού αποτελέσματος είναι η σωστή προετοιμασία. Πιέζουμε απαλά τα επωνύχια και αφαιρούμε τυχόν υπερβολική ανάπτυξη.