Τζόρτζ Κλούνεϊ: Η «επικίνδυνη» έκπληξη που του ετοίμασε η Amal για τα γενέθλιά του

Ο George Clooney, που πρόσφατα έκλεισε τα 65, αποκάλυψε με χιούμορ την «επικίνδυνη» έκπληξη που του ετοίμασε η σύζυγός του, Amal Clooney, για τα γενέθλιά του, μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 50 χρόνια λειτουργίας του The King’s Trust, του φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο βασιλιάς Κάρολος το 1976, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.Όπως ανέφερε η ίδια η Amal, η ιδέα ήταν να οργανώσει μια σειρά από απρόσμενες εμφανίσεις φίλων του ζευγαριού. «Τον εξέπληξα στα γενέθλιά του με μερικά πράγματα που…», είπε η Amal, με τον George να συμπληρώνει ότι «φίλοι μου εμφανίστηκαν παριστάνοντας τους σερβιτόρους». Η Amal ολοκλήρωσε τη σκέψη του, επιβεβαιώνοντας το concept της έκπληξης.Ο ηθοποιός, ωστόσο, αντιμετώπισε την πρωτοβουλία με τη γνωστή του αυτοσαρκαστική διάθεση, σχολιάζοντας πως «είναι επικίνδυνο να εκπλήσσεις κάποιον όταν γίνεται 65, γιατί μπορεί να… πέσει κάτω. Ξέρεις, μπορεί να είναι το τέλος σου, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός». Και πρόσθεσε γελώντας: «Ναι, είμαι ακόμα όρθιος… με δυσκολία».