MET GALA: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο

Δίκαια το φετινό Met Gala ονομάστηκε… Tech Gala, καθώς επισκιάστηκε από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της χορηγίας και συμμετοχής του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του στη διοργάνωση.Είναι όμως αυτή η πρώτη φορά που οι οικονομικά ισχυροί προσπαθούν να διεισδύσουν θεσμικά στον κόσμο της μόδας;Σε αυτό το επεισόδιο η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξετάζει πόσο παλιό είναι το φλερτ της μόδας με τα δισεκατομμύρια, γιατί μας ενοχλεί τόσο πολύ να μπλέκονται οι tech bros σε ξένα, καλλιτεχνικά χωράφια και κατά πόσο το Devil Wears Prada 2 είναι μυθοπλασία ή πραγματικότητα.