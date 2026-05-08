Η Μπρουκ Σιλντς και η κόρη της με μονοχρωματικά σύνολα - Τι απάντησε όταν την είπε γκρινιάρα (βίντεο)

ΗBrooke Shields και η κόρη της, Rowan Francis Henchy, έκαναν μία κομψή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στην πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής δουλειάς της ηθοποιού, «You’re Killing Me», την Πέμπτη 7 Μαΐου.Η Brooke Shields επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο δερμάτινο φόρεμα χωρίς τιράντες, με σούρες στο πλάι και σκίσιμο. Το εφαρμοστό σχέδιο ολοκληρώθηκε με κόκκινες γόβες με μυτερή μύτη και μία ασημί geometric clutch τσάντα.Η 22χρονη Rowan, από την άλλη, κινήθηκε σε πιο soft αποχρώσεις, επιλέγοντας ένα ανοιχτό πράσινο κοστούμι με διπλό κούμπωμα και wide-leg παντελόνι. Το look ολοκληρώθηκε με baguette bag στην ίδια απόχρωση, διατηρώντας τη μονοχρωματική αισθητική.