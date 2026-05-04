Γιάννης Κολοτούρας: Πώς τον αποχαιρέτισαν οι διάσημοι φίλοι του, αλλά και ο οίκος Zeus + Dione

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κολοτούρας, ο γενικός διευθυντής του οίκου Zeus+Dione, έπειτα από ολιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο.Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσω ενός συγκινητικού Instagram story, το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαΐου. Η ίδια δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία και συνόδευσε με το μήνυμα: «Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα».