Ευρωκοινοβούλιο για βιασμό: «Μόνο το ναι σημαίνει ναι» - Ιστορική ψήφιση για την συνέναιση στο σεξ στην Ευρώπη

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που ορίζεται νομικά ο βιασμός προωθείται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητούν ξεκάθαρα από τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους έναν ενιαίο ορισμό της συναίνεσης, με βάση την αρχή ότι χωρίς ελεύθερα δοθείσα και ενημερωμένη συναίνεση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σεξουαλική πράξη. Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Τρίτη, 28 Απριλίου, με 447 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 43 αποχές, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη-μέλη που εξακολουθούν να βασίζουν τον ορισμό του βιασμού στη χρήση βίας ή απειλής βίας, να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τα διεθνή πρότυπαΣτο επίκεντρο βρίσκεται η προσέγγιση «only yes means yes» («μόνο το ναι σημαίνει ναι») η οποία προτείνει ότι η συναίνεση πρέπει να είναι σαφής, ενεργή και ανακλητή, ενώ η απουσία της να αποτελεί το βασικό νομικό κριτήριο για τον ορισμό του βιασμού.Το Συμβούλιο της Ευρώπης τόνισε την ανάγκη να ενταχθεί η ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση στις εθνικές νομοθεσίες για τη σεξουαλική βία, καλώντας τα κράτη να διαμορφώσουν έναν κοινό νομικό ορισμό σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Όπως υπογραμμίζεται, η συναίνεση πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία συμφωνία και την απουσία εξαναγκασμού.