Miranda July: Ποια είναι η καλλιτέχνιδα που έρχεται στην Αθήνα και μας καλεί να χαθούμε στη διαδρομή της

Μια ιστορία για την επιθυμία, την ταυτότητα και τη γυναικεία μεταμόρφωση, μέσα από το βιβλίο «Στα Τέσσερα».



Έστω ότι ζεις στην Αθήνα και έχεις να πας για δουλειά στο Μιλάνο. Λες, «ας πάω με το αυτοκίνητο, το roadtrip πάντα έχει κάτι παραπάνω να σου δώσει από ό,τι μια πτήση με το αεροπλάνο». Πακετάρεις, αποχαιρετάς την οικογένεια, τους λες «τα λέμε σε τρεις βδομάδες» – είναι και μεγάλη η απόσταση – και τελικά λίγο έξω από από το Κιάτο σκέφτεσαι «δεν κάθομαι απόψε εδώ να ξεκουραστώ; Κι αύριο μέρα είναι. Θα συνεχίσω αύριο τη διαδρομή, κι ας τα χάσω τα εισιτήρια από την Πάτρα στο Μπάρι». Και, κάπως έτσι, μένεις στο Κιάτο για τρεις εβδομάδες.





H Miranda July, συγγραφέας, εικαστικός, σκηνοθέτρια, περφόρμερ και μερικά ακόμα πράγματα που δεν μας έχει αποκαλύψει ακόμα, έγραψε το βιβλίο με τον προβοκατόρικο τίτλο «Στα Τέσσερα», που μεταφράστηκε στα ελληνικά πρόσφατα και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

25.04.2026, 16:15