Αυτή είναι η πιο αγχωτική πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη – Ποια η θέση της Αθήνας

Ηεμπειρία της οδήγησης δεν είναι ίδια σε όλον τον κόσμο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η καθημερινή μετακίνηση μετατρέπεται σε μια διαδικασία υψηλής πίεσης, με την κίνηση, τις χαμηλές ταχύτητες και τον χαμένο χρόνο να διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για τους οδηγούς.Μια νέα ανάλυση δεδομένων για μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις καταγράφει σε ποια η οδήγηση γίνεται πιο αγχωτική, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι μέσες ταχύτητες, οι ώρες που χάνονται σε ώρες αιχμής, η πυκνότητα οχημάτων, η ποιότητα των δρόμων και τα ποσοστά τροχαίων.Για να κατανοηθεί καλύτερα το πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα, οι ειδικοί της εταιρείας σύγκρισης ασφάλειας αυτοκινήτου Compare the Market ανέλυσαν δεδομένα οδήγησης από μεγάλες πόλεις σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ευρώπη. Στόχος της μελέτης ήταν να εντοπιστούν οι περιοχές όπου η οδήγηση γίνεται πιο αγχωτική, αλλά και οι παράγοντες που επιβαρύνουν περισσότερο την καθημερινή εμπειρία των οδηγών.Η αξιολόγηση βασίστηκε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα κάθε περιοχής και χρησιμοποίησε μια σειρά από βασικούς δείκτες, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι μέσες ταχύτητες, ο χρόνος που χάνεται στην κίνηση και στοιχεία που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τις υποδομές.Κάθε επιμέρους παράγοντας μετατράπηκε σε συγκρίσιμη κλίμακα από 0 έως 1 και στη συνέχεια σταθμίστηκε ισότιμα με τους υπόλοιπους. Τα τελικά δεδομένα συνδυάστηκαν σε μια συνολική βαθμολογία με άριστα το 100, δημιουργώντας έτσι μια κατάταξη των πόλεων από την πιο έως τη λιγότερο αγχωτική για οδήγηση, με βάση μια συνολική εικόνα των πραγματικών συνθηκών στο δρόμο.Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Νάσβιλ του Τενεσί, όπου η κυκλοφοριακή συμφόρηση φτάνει το 38,1%, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί χάνουν σημαντικό χρόνο σε σχέση με τη φυσιολογική ροή της κίνησης. Η μέση ταχύτητα διαμορφώνεται στα 24,4 μίλια την ώρα, ενώ οι μετακινήσεις σε ώρες αιχμής κοστίζουν περίπου 57 ώρες τον χρόνο.