«Το πιο εντυπωσιακό θέαμα που έχουν δει ανθρώπου μάτια»: Το πλήρωμα του Artemis II για την εμπειρία του εκτός Γης (βίντεο)
«Το πιο εντυπωσιακό θέαμα που έχουν δει ανθρώπου μάτια»: Το πλήρωμα του Artemis II για την εμπειρία του εκτός Γης (βίντεο)
Μια εβδομάδα μετά την επιστροφή τους.
Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την επιστροφή τους από το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II παραδέχονται ότι δεν έχουν ακόμη «επιστρέψει» πλήρως στην καθημερινότητα.
Στην πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από το NASA Johnson Space Center στο Χιούστον, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος μίλησαν ανοιχτά για την εμπειρία, περιγράφοντας ένα μείγμα θαυμασμού και φόβου.
Η Christina Koch, η πρώτη γυναίκα αστροναύτης που συμμετείχε σε αντίστοιχη αποστολή, στάθηκε στην ένταση του αγνώστου: «Αυτή η αποστολή μου έδειξε ότι το άγνωστο είναι πολύ πιο τρομακτικό από το γνωστό. Κάθε φορά που πετυχαίναμε έναν στόχο, κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε: “τελικά πήγε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε”».
Στην πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από το NASA Johnson Space Center στο Χιούστον, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος μίλησαν ανοιχτά για την εμπειρία, περιγράφοντας ένα μείγμα θαυμασμού και φόβου.
Η Christina Koch, η πρώτη γυναίκα αστροναύτης που συμμετείχε σε αντίστοιχη αποστολή, στάθηκε στην ένταση του αγνώστου: «Αυτή η αποστολή μου έδειξε ότι το άγνωστο είναι πολύ πιο τρομακτικό από το γνωστό. Κάθε φορά που πετυχαίναμε έναν στόχο, κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε: “τελικά πήγε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε”».
