Τι απαντά η Κέιτι Πέρι στις κατηγορίες της Ρούμπι Ρόουζ για σεξουαλική παρενόχληση

Σοβαρές κατηγορίες σε βάρος της Katy Perry διατύπωσε η ηθοποιός Ruby Rose μέσω social media, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό που, όπως ισχυρίζεται, συνέβη πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Η τραγουδίστρια, μέσω εκπροσώπου της, αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και ψευδή» σχόλια.Η Ruby Rose, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά Orange Is the New Black, υποστήριξε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Threads ότι η φερόμενη επίθεση έλαβε χώρα σε νυχτερινό κλαμπ στη Μελβούρνη, όταν η ίδια ήταν περίπου 20 ετών. Σε επόμενες αναρτήσεις της, περιέγραψε με λεπτομέρειες το περιστατικό, σημειώνοντας ότι για χρόνια το αντιμετώπιζε ως μια «αστεία ιστορία» προκειμένου να το διαχειριστεί.