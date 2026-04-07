Από τον ηλικιωμένο που φύτεψε ένα δάσος στη Μογγολία μέχρι την υπόγεια πόλη της Αυστραλίας: Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ

Στη λωρίδα γης του Άουτερ Μπανκς, στη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ, όπου ο ωκεανός ανακτά με ραγδαίους ρυθμούς την ξηρά, μαζί με αυτήν και τα σπίτια που έχουν χτιστεί πάνω ακριβώς στην αμμουδιά, οι άνθρωποι μηχανεύονται τρόπους να κερδίσουν χρόνο μέχρι την ολοκληρωτική ισοπέδωση των οικισμών τους. Στην αχανή έρημο της Μογγολίας, μια οικογένεια, με την πρωτοβουλία του γηραιότερου μέλους της, φυτεύει ένα ολόκληρο δάσος θέλοντας να αντιστρέψει, όσο το δυνατόν, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Στην Αυστραλία, στην Κούμπερ Πέντι, γνωστή και ως η «πρωτεύουσα του οπαλίου» από τον πολύτιμο λίθο που τροφοδοτούσε στο παρελθόν την οικονομία της, χτίζεται μία ολόκληρη υπόγεια πόλη προκειμένου οι κάτοικοί της να αντέξουν την ανελέητη ζέστη, καθώς το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες συχνά αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου και η φυσική σκιά είναι ανύπαρκτη. Στη Γροιλανδία, μια κοινότητα που έχει βασιστεί παραδοσιακά στο ψάρεμα στον πάγο αναγκάζεται να βγει στη θάλασσα, καθώς οι παγετώνες συρρικνώνονται.