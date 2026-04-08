Ενυδατική κρέμα με χρώμα και SPF: Το must-have προϊόν του καθημερινού μακιγιάζ για την άνοιξη

Συνδυάζει ενυδάτωση, φυσική κάλυψη και αντηλιακή προστασία σε ένα βήμα.

Όλο και περισσότερες από εμάς αφήνουμε στην άκρη τις βαριές, καλυπτικές βάσεις, καθώς η φιλοσοφία του «less is more» φαίνεται να κυριαρχεί πλέον στο μακιγιάζ. Σε αυτό το πλαίσιο, τα tinted moisturizers έχουν κερδίσει επάξια μια θέση στη ρουτίνα ομορφιάς μας. Όταν μάλιστα συνδυάζουν και δείκτη προστασίας SPF, προσφέρουν έναν ιδανικό συνδυασμό: φυσική λάμψη, ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία, όλα σε ένα προϊόν.





Αν και δεν προσφέρουν την πλήρη κάλυψη που δίνει μια παραδοσιακή βάση, είναι ιδανικά για όσες και όσους προτιμούν ένα πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα, αφήνοντας την επιδερμίδα να αναπνέει και να αναδεικνύεται φυσικά. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως ενυδατική κρέμα, βάση μακιγιάζ ή ακόμα και ως ελαφρύ foundation, κάτι που τα καθιστά πολυχρηστικά και πρακτικά.

08.04.2026, 11:23