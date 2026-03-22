Η Λουκία Παπαδάκη και η Έλλη Στάη με το παλτό που δεν πρέπει να λείπει από καμία ντουλάπα

Το απόλυτο κομμάτι στο οποίο αξίζει κανείς να επενδύσει.



Κομψό, κολακευτικό, διαχρονικό και ευέλικτο, το καμηλό παλτό αποτελεί δύναμη για την γκαρνταρόμπα κι εμείς δεν είμαστε οι μόνες που το υποστηρίζουμε. Κάθε χρόνο, πολλές διασημότητες συνεχίζουν να επιλέγουν σταθερά το κλασικό αυτό παλτό υπέρ των άλλων επιλογών, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το παγκοσμίως λατρεμένο ρούχο παραμένει το απόλυτο κομμάτι που αξίζει κανείς να επενδύσει.





Ανάμεσά τους και οι Λουκία Παπαδάκη και Έλλη Στάη, οι οποίες το επέλεξαν για να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ο Γλάρος”.

22.03.2026, 14:05