Λένα Παπαληγούρα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του πατέρα της

«Μου λείπει αφάνταστα».



Σαράντα ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα της, η Λένα Παπαληγούρα επέλεξε να εκφράσει δημόσια τη θλίψη και τη συγκίνησή της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.





Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές που είχε ζήσει μαζί με τον πατέρα της, Αναστάσιο Παπαληγούρα, συνοδεύοντάς τες με λόγια που αποτυπώνουν το μεγάλο κενό που έχει αφήσει η απουσία του. Όπως ανέφερε, η απώλειά του εξακολουθεί να της στοιχίζει βαθιά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, τονίζοντας πως αυτά της δίνουν δύναμη.

22.03.2026, 12:48