Beauty meets science: Το μέλλον της περιποίησης της επιδερμίδας και των μαλλιών

Αυτό που κάνει τη L’Oréal Paris να ξεχωρίζει είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες των γυναικών, δίνει σε όλες -ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας- τις πιο αποτελεσματικές και επιστημονικά καινοτόμες λύσεις για τη φροντίδα της επιδερμίδας τους και μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι η συμπερίληψη είναι στον πυρήνα της εταιρείας πολύ πριν γίνει γνωστή ως έννοια. Υπάρχει μια επιστημονική κοινότητα που εργάζεται έτσι ώστε να δημιουργούνται συνεχώς νέες συνθέσεις για τη φροντίδα της επιδερμίδας, των μαλλιών, αλλά και για το μακιγιάζ. Μιλήσαμε με την επιστημονική διευθύντρια της L’Oréal Paris, Elisabeth Bouhadana, μας εξήγησε τι συμβαίνει στα εργαστήρια της μάρκας και πώς είναι να εργάζεσαι σε μία εταιρεία που καθημερινά τιμά και γιορτάζει τις γυναίκες.