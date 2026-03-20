Επιστροφή των αθλητριών στο Ιράν: Μουδιασμένες στην τελετή υποδοχής, όπως δείχνει νέο βίντεο

Για τις Ιρανές παίκτριες ποδοσφαίρου που επέστρεψαν από την Αυστραλία στην Τεχεράνη διοργανώθηκε μια τελετή υποδοχής, στιγμιότυπα της οποίας μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε ένα νέο βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Reuters. Εμφανίζονται τουλάχιστον μουδιασμένες, σε μια εκδήλωση που απέχει πολύ από την ατμόσφαιρα γιορτής που χαρακτηρίζει τις τελετές υποδοχής αθλητών, σε διαφορετικές χώρες. Γεγονός που εντείνει τους φόβους για την ασφάλειά τους.