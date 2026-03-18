Burnout: Γιατί η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική απ’ όσο νομίζουμε

Ηκαθημερινότητα μπορεί να γίνει άκρως απαιτητική και να μας αφήνει χωρίς ενέργεια ή διάθεση. Όταν το σώμα στερείται υγρά, επηρεάζονται πολλές λειτουργίες, από την εγκεφαλική συγκέντρωση μέχρι την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας.Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε ομίχλη εγκεφάλου (brain fog), κόπωση και μειωμένη αντοχή- συμπτώματα που συχνά καταλήγουν σε burnout. Κατανοώντας τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, μπορούμε να ενισχύσουμε τη διαύγεια και τη ζωτικότητά μας.