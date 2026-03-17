Η μπαλαρίνα που εντυπωσίασε στη σκηνή των Όσκαρ λίγους μήνες μετά την επέμβασή της ως απάντηση στον Τιμοτέ Σαλαμέ (βίντεο)

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2026 ήταν ο χορός της μπαλαρίνας Misty Copeland, η οποία φόρεσε ξανά τις πουέντ της για μια ιδιαίτερη εμφάνιση λίγους μόλις μήνες μετά την αποχώρησή της από το American Ballet Theatre και την επέμβαση στο ισχίο.Η Misty Copeland εμφανίστηκε στη σκηνή στο πλαίσιο της ερμηνείας του τραγουδιού “I Lied to You” από την ταινία Sinners, σε μια performance που ξεχώρισε για τη συναισθηματική της φόρτιση. Το κομμάτι συνοδεύει μία από τις πιο δυνατές σκηνές της ταινίας, όπου η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε γενιές μαύρων καλλιτεχνών.