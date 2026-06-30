Πέντε νεκροί από τον καύσωνα το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία

Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται «στο κόκκινο», σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός τους πρόκειται να παραμείνει αμείωτος και κατά την αυριανή ημέρα