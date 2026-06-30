Πέντε νεκροί από τον καύσωνα το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία
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Πέντε νεκροί από τον καύσωνα το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία

Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται «στο κόκκινο», σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός τους πρόκειται να παραμείνει αμείωτος και κατά την αυριανή ημέρα

Πέντε νεκροί από τον καύσωνα το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το τελευταίο εικοσιτετράωρο πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα που πλήττει την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται «στο κόκκινο», σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός τους πρόκειται να παραμείνει αμείωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Από αύριο το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, συχνά με χαλαζόπτωση. Την Πέμπτη, προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία.

Στο μεταξύ, πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να ανοίξουν δωρεάν τα μουσεία τους, μέχρι το τέλος του σφοδρού αυτού κύματος καύσωνα. Μαζί με τα δημοτικά γυμναστήρια και τα πολιτιστικά κέντρα, λειτουργούν ως «κλιματικά καταφύγια» για τους κατοίκους και τους τουρίστες.



Σύμφωνα με τον Τύπο, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ό,τι αφορά τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε, πολλοί δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους τους, ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου τις ημέρες αυτές.

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