Tα σκουπίδια στους διαδρόμους του Dolby Theatre: Η φωτογραφιά μετά το τέλος των Όσκαρ που προκάλεσε οργή στο κοινό

Μια εικόνα που δημοσίευσε ο κινηματογραφικός συντάκτης Matt Neglia μετά την τελετή των Όσκαρ 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Διαδίκτυο, καθώς δείχνει τους διαδρόμους και τις θέσεις του Dolby Theatre γεμάτους σκουπίδια.Η φωτογραφία, που ανέβηκε στον λογαριασμό του Neglia στο X, αποτυπώνει άδειες συσκευασίες φαγητού, μπουκάλια νερού και άλλα απορρίμματα να είναι διάσπαρτα στους διαδρόμους και τις θέσεις της αίθουσας λίγο μετά τη λήξη της τελετής. Μαζί με την εικόνα, ο συντάκτης έγραψε: «Καθαρίστε σε όλους τους διαδρόμους», και συνόδευσε την ανάρτηση με το hashtag των Όσκαρ.