Sophie Turner: Είπε αντίο στο ξανθό και δοκίμασε το πιο chic καστανό της σεζόν

Τα μαλλιά της Sophie Turner ήταν σχεδόν πάντα μέρος της ταυτότητάς της. Την έχουμε συνηθίσει είτε με το χαρακτηριστικό ξανθό της, είτε με τις ζεστές κόκκινες αποχρώσεις που τη σημάδεψαν από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση. Αυτή τη φορά όμως αποφάσισε να κάνει μια πιο τολμηρή αλλαγή και το αποτέλεσμα είναι ήδη από τα πιο εντυπωσιακά beauty looks της χρονιάς.





Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Newport Beach Film Festival UK & IE Honours 2026 με ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα, αφήνοντας στην άκρη το γνώριμο ξανθό και υιοθετώντας μια βαθιά καστανή απόχρωση που ονομάζεται truffle brunette. Το νέο χρώμα είναι πλούσιο, λαμπερό και ιδανικό για τους πιο ψυχρούς μήνες, δίνοντας στα μαλλιά ένταση και βάθος.

06.03.2026, 16:45